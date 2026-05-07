Il Memoria Festival torna a Mirandola e si svolge nel Palazzo del Comune recentemente riaperto. L'evento si concentra sul ruolo dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla creatività, coinvolgendo esperti del settore. La manifestazione comprende incontri e esposizioni che illustrano le nuove tecnologie e le loro applicazioni nel mondo artistico e culturale. La riapertura del palazzo rappresenta un’occasione per ospitare questa rassegna in un luogo simbolico della città.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'intelligenza artificiale la nostra creatività secondo gli esperti?. Chi sono i cento ospiti che animeranno il palcoscenico di Mirandola?. Perché la riapertura del Palazzo Municipale segna un punto storico?. Cosa accadrà nel dialogo tra storia documentaria e memoria personale?.? In Breve Evento dal 4 al 7 giugno con circa cento ospiti internazionali a Mirandola.. Palazzo Municipale riapre dopo quattordici anni dal sisma che colpì il territorio.. Interverranno esperti come Alberto Oliverio, Marino Niola, Marco Paolini e Caterina Caselli.. Programma curato con Mondadori Libri coinvolge partner locali come Fondazione Cassa di Risparmio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirandola: il Memoria Festival torna nel Palazzo del Comune riaperto

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ricordo e storia si intrecciano nell'edizione 2026 del Memoria Festival: a Mirandola dal 5 al 7 giugno; Mirandola, presentato il Memoria Festival 2026: ricordo e storia; Cultura, al via dal 5/6 il Memoria Festival di Mirandola (Mo) tra ricordo e storia; Memoria Festival . Parata di stelle, tre giorni di dibattiti tra ‘Ricordo e Storia’.

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