A Castiglion Fibocchi è stata installata una nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici. La stazione fa parte delle 18 posizioni gestite da Estra nella provincia di Arezzo, che continuano ad aumentare per favorire la mobilità sostenibile nella zona. La presenza di queste infrastrutture è ormai consolidata e rende più facile la ricarica dei veicoli elettrici nella regione.

Arezzo, 19 marzo 2026 – E 18. Tante sono ormai l e colonnine Estra di ricarica per auto elettriche nella provincia di Arezzo. L’ultima, da 22 Kw è stata inaugurata stamani nel parcheggio di via Largo Enrico Berlinguer a Castiglion Fibocchi alla presenza del sindaco Marco Ermini e del presidente di Estra Energie, Franco Scortecci. “Importante giornata per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini –. Con grande soddisfazione, inauguriamo la prima stazione di ricarica elettrica presente nel nostro comune, situata in una posizione strategica lungo la strada provinciale Setteponti. Oggi si realizza un desiderio e un progetto della nostra amministrazione, iniziato alla fine della nostra prima legislatura, che evidenzia la nostra continua attenzione verso l'innovazione e la sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità elettrica, nuova colonnina a Castiglion Fibocchi

Articoli correlati

Tutto pronto per il Carnevale di Castiglion FibocchiArezzo, 29 gennaio 2026 – Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Castiglion...

Rigenerazione urbana, finanziamenti per Poppi, Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi«Tra i nuovi progetti finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria regionale sulla rigenerazione urbana dell’assessorato all’urbanistica ed...

Una selezione di notizie su Castiglion Fibocchi

Castelnuovo Berardenga amplia la rete di ricarica per auto elettricheIl Comune di Castelnuovo Berardenga compie un nuovo passo nel percorso verso *una mobilità più sostenibile,* avviando un programma di installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche i ... radiosienatv.it

Enel: 3.730 nuove colonnine fast in 5 regioniEnel rafforza la mobilità elettrica: 3.730 nuove colonnine fast in 5 regioni e 1.200 in arrivo con i bandi PNRR. msn.com