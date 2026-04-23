Da Castiglion Fibocchi al Parlamento Europeo

Il 23 aprile 2026, gli studenti della classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Giorgio Vasari, plesso Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi, hanno visitato le Istituzioni Europee a Bruxelles. La visita ha visto i giovani studenti recarsi nella capitale belga per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni dell’Unione Europea. L’uscita fa parte di un progetto didattico volto a favorire l’apprendimento civico e la conoscenza delle strutture istituzionali europee.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . La classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado delI'Istituto Giorgio Vasari, plesso Scolastico Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi, ha fatto visita alle Istituzioni Europee a Bruxelles. Si è concluso ieri il viaggio di 4 giorni dei giovani studenti del nostro piccolo borgo, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Scuola e l'Amministrazione Comunale, che ha permesso loro di conoscere le principali Istituzioni Europee. Il progetto “Per me l’Europa è.” nasce nel 2025, come spiega il Sindaco Marco Ermini, quando abbiamo partecipato al bando del Consiglio della Regione Toscana in occasione della Giornata dell’Europa, assieme alla scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Castiglion Fibocchi al Parlamento Europeo Notizie correlate Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Castiglion FibocchiArezzo, 17 marzo 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Castiglion Fibocchi. Leggi anche: Mobilità elettrica, nuova colonnina a Castiglion Fibocchi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Salgono a 19 i punti di ricarica nell’aretino: la mobilità elettrica di Estra arriva anche a Montecchio; Mobilità elettrica, inaugurata la terza colonnina di ricarica a Castiglion Fiorentino; ASD Terranuova Traiana e mister Marco Becattini, le strade si separano; Don Adriano Ralli festeggia 80 anni. Da Castiglion Fibocchi al Parlamento EuropeoLa classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado delI'Istituto Giorgio Vasari, plesso Scolastico Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi, ha fatto visita alle Istituzioni Europee a Bruxelles ... lanazione.it PIEVE SAN GIOVANNI-CASTIGLION FIBOCCHI. 80 ANNI PER DON ADRIANO RALLI. Una storia molto lunga che unisce Don Adriano Ralli alle Parrocchie di Pieve San Giovanni di Capolona e di Castiglion Fibocchi. Una domenica a Castiglion Fibocchi in cui - facebook.com facebook