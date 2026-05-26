Un tifoso di 36 anni è in coma dopo un episodio durante una partita a Torino. Le immagini, disturbate dal fumo dei lacrimogeni, non permettono di chiarire cosa abbia causato la ferita alla testa. La questura ha dichiarato che non si può confermare che sia stata una bottigliata. La dinamica dell’incidente resta ancora sconosciuta, e non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità.

Disordine pubblico Il padre accusa, la procura indaga per lesioni. La questura: «Le immagini sono disturbate». Tafferugli prima del derby, Rossiello (Silp): «Risposte inefficaci del governo» Disordine pubblico Il padre accusa, la procura indaga per lesioni. La questura: «Le immagini sono disturbate». Tafferugli prima del derby, Rossiello (Silp): «Risposte inefficaci del governo» Le immagini sono «disturbate dal fumo dei lacrimogeni», dicono dalla questura di Torino. Dunque non si sa di preciso cosa abbia sfondato la testa al 36enne Marco Basoccu, tifoso della Juventus, colpito da «qualcosa» alla parte anteriore destra del cranio mentre si trovava all’ingresso del settore ospiti dello stadio Olimpico di Torino, alla fine degli scontri che hanno preceduto il derby della Mole di domenica sera. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torino, tifoso finisce in coma: «Non è stata una bottigliata»

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MINACCIATO da un TIFOSO del TORO

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