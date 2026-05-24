Un tifoso della Juventus è stato portato in ospedale a Torino dopo gli scontri verificatisi prima della partita contro il Torino. I disordini fuori dallo stadio hanno coinvolto diverse persone, causando l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del tifoso né sul numero esatto di feriti. La partita si è svolta con tensione e controlli rafforzati nelle aree circostanti.

C’è un clima teso a Torino con un tifoso della Juventus che è stato trasportato all’ospedale in seguito agli scontri avvenuti prima l’inizio della partita. I tifosi dei bianconeri, all’interno dello stadio, hanno chiesto la sospensione della partita per la preoccupazione nei confronti della persona trasportata all’ospedale. Le altre partite sono già cominciate con Torino-Juventus che sarà disputata con più di qualche minuto di ritardo. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torino-Juventus, disordini fuori lo stadio: tifoso all’ospedale

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