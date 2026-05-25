Marco Basoccu chi è tifoso della Juventus ferito durante scontri di Torino

Marco Basoccu, tifoso della Juventus, è stato ferito e trasportato in ospedale dopo gli scontri con gli ultras del Torino avvenuti prima del derby di Serie A, terminato 2-2. La partita si è disputata nell'ultima giornata del campionato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di Basoccu o sulle cause precise degli scontri.

(Adnkronos) – Sospiero di sollievo per Marco Basoccu, il tifoso della Juventus finito in ospedale dopo gli scontri andati in scena con gli ultras del Torino prima del derby della Mole, valido per l'ultima giornata di Serie A e terminato 2-2. Durante i disordini l'uomo è stato colpito alla testa e trasportato in codice rosso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus

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