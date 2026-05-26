Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri in seguito a una rapina su un tram. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Torino. Il giovane, senza fissa dimora, è gravemente indiziato di aver preso parte alla rapina in concorso. L’arresto è stato eseguito dopo un’ordinanza emessa nel corso delle indagini.

I carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di un ventottenne egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, nella notte del 29 gennaio scorso, in Via Cialdini di Torino, l’uomo, in compagnia di un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese, colpendolo con testate al volto, e poi rapinandolo di una collana in oro. I due presunti malfattori avrebbero individuato la loro preda sulla linea 9 di un tram del Gruppo Trasporti Torinesi e lo avrebbero assalito appena sceso dal mezzo in questione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Torino: pesta e rapina giovane su tram, arrestato

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