torino 28enne egiziano pesta e rapina giovane su tram

Un uomo di 28 anni di origine egiziana, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Torino con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa riguarda una rapina avvenuta su un tram, durante la quale avrebbe aggredito e derubato un giovane. L’arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino. L’indagato è considerato gravemente indiziato di rapina in concorso.

I carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di un ventottenne egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, nella notte del 29 gennaio scorso, in Via Cialdini di Torino, l’uomo, in compagnia di un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese, colpendolo con testate al volto, e poi rapinandolo di una collana in oro. I due presunti malfattori avrebbero individuato la loro preda sulla linea 9 di un tram del Gruppo Trasporti Torinesi e lo avrebbero assalito appena sceso dal mezzo in questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Torino, Carabinieri: arresto per la rapina a donna disabile

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