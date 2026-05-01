A Bergamo, un giovane è stato arrestato dopo aver tentato una rapina in un supermercato di via Borgo Palazzo. Dopo aver preso alcune birre, è uscito dal negozio e ha fatto cadere un passante dalla bicicletta. La polizia è intervenuta e ha fermato il ragazzo poco dopo l’incidente. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

In via Borgo Palazzo a Bergamo si è impossessato di alcune birre in un supermercato. Una volta fuori ha fatto cadere un uomo dalla bici. È entrato nel supermercato Md, in via Borgo Palazzo già ubriaco. Mentre girava tra le corsie, ha spaccato una bottiglia: un gesto che ha spaventato i presenti. Quindi ha preso una cassa di birra, uscendo senza pagare, nonostante l’intervento del personale di vigilanza che ha cercato di bloccarlo. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 30 aprile. Sono state allertate le forze dell’ordine, che si sono subito dirette sul posto. Ma intanto il giovane, tunisino 24enne, in Italia dal 2016 e irregolare, ha aggredito un passante, un professore che pedalava tranquillamente in sella alla sua bicicletta lungo la ciclabile che costeggia la via.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestato

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