I semafori sono stati attivati questa mattina in piazza Baldissera a Torino, dopo mesi di lavori. La zona, nota per le lunghe code e le criticità nella circolazione, si trova in una grande rotatoria che collega diverse arterie stradali della città. I nuovi semafori sono stati installati per migliorare il flusso del traffico e ridurre i problemi di congestione nella zona.

Questa mattina, dopo mesi di lavori, sono stati attivati i semafori in piazza Baldissera, a Torino. Lo snodo, divenuto negli anni tristemente noto per le lunghe code e le criticità nella circolazione, è una grande rotatoria su cui confluiscono numerose arterie stradali della città. Con l’accensione del nuovo impianto semaforico, il Comune punta a regolamentare in modo più efficace il traffico nell’area, con l’obiettivo di ridurre la congestione e rendere più fluida la viabilità. Roma, al Cinema Andromeda il progetto “Scritti Corsari. Comizi Corsari” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, in piazza Baldissera accesi i nuovi semafori dopo mesi di lavori

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