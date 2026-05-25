Tragedia a Druento | cadavere carbonizzato di un uomo in un campo potrebbe avere avuto un malore mentre bruciava le sterpaglie

Da torinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato morto e carbonizzato in un campo lungo la provinciale 8 a Druento. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto un malore mentre stava bruciando delle sterpaglie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cadavere carbonizzato di un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026, in un campo di strada San Gillio (la provinciale 8) a Druento. Il figlio, che ha dato l'allarme, ha riferito che in mattinata il padre stava dando fuoco ad. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Napoli: uomo colto da malore fatale mentre guida, accanto alla compagna.Un uomo a Napoli è morto improvvisamente mentre era alla guida di un'auto, con accanto la compagna.

Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoQuesta mattina un uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in via di Taccino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web