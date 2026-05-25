Tragedia a Druento | cadavere carbonizzato di un uomo in un campo potrebbe avere avuto un malore mentre bruciava le sterpaglie
Un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato morto e carbonizzato in un campo lungo la provinciale 8 a Druento. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto un malore mentre stava bruciando delle sterpaglie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Il cadavere carbonizzato di un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026, in un campo di strada San Gillio (la provinciale 8) a Druento. Il figlio, che ha dato l'allarme, ha riferito che in mattinata il padre stava dando fuoco ad. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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