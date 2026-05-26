Il presidente del club ha dichiarato che D'Aversa rappresenta una possibilità per il futuro, ma attualmente si trovano in una fase di valutazione. Ha aggiunto che l’allenatore è qualificato e anche una buona persona, ma stanno ancora discutendo con il direttore sportivo. Non sono state fornite tempistiche precise né ulteriori dettagli sui piani futuri. La decisione sulla conferma o meno di D'Aversa dipende da questa fase di riflessione.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro dell’area tecnica del club: “Con D’Aversa abbiamo un contratto fino al 30 giugno, è arrivato a febbraio e ha fatto benissimo. Sono grato a lui per la qualità del lavoro e l’impegno, vediamo cosa succederà – ha detto a Sky Sport -. Stiamo ragionando con il ds Petrachi e D’Aversa è ampiamente considerato, perché è un bravo allenatore e ottima persona. Abbiamo tante ipotesi, non anticipo nulla perché siamo in una fase di riflessione”. Sul possibile ritorno di Ventura con un incarico da consulente, invece, il presidente ha spiegato che “è un amico, è stato con noi cinque anni facendo benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, Cairo: "D'Aversa è un'opzione per il futuro, ora siamo in una fase di riflessione"

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