Torino Cairo | De Rossi bravo ma puntiamo a confermare D' Aversa

Da lapresse.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Torino ha parlato durante la presentazione del Giro d’Italia a Roma, commentando la situazione dell’allenatore e le strategie per la prossima stagione. Ha riconosciuto le qualità di De Rossi, ma ha anche precisato che l’obiettivo è confermare D'Aversa in panchina. La discussione si è concentrata sulle decisioni future del club, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui possibili cambiamenti.

Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma, è tornato sul tema dell’allenatore in vista della prossima stagione. “De Rossi sta facendo bene, mi piace come persona e come allenatore. Ma è un’ipotesi che non ho considerato in quanto oggi abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno”, ha dichiarato Cairo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

torino cairo de rossi bravo ma puntiamo a confermare d aversa
© Lapresse.it - Torino, Cairo: "De Rossi bravo ma puntiamo a confermare D'Aversa"

Notizie correlate

Cairo: "D'Aversa bravo a dare la scossa. Il futuro? Siamo contenti di lui"Il Torino ha battuto il Verona e i punti per Roberto D’Aversa in 6 partite salgono a 12.

Galante parla di Genoa Torino: «Un match intenso. Petrachi un direttore molto bravo. Il lavoro di De Rossi mi piace»Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: D’Aversa: un mese super per conquistare Cairo; Toro, Cairo-Petrachi: ecco i nomi per la panchina del prossimo anno; Toro, protesta dei tifosi: corteo e stadio disertato; Torino, futuro panchina: le parole di Gianluca Di Marzio. Tre nomi.

torino cairo de rossiTorino, Cairo: De Rossi bravo ma puntiamo a confermare D'AversaIl presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma, è tornato sul tema dell'allenatore in vista della prossima ... lapresse.it

torino cairo de rossiCairo: Stiamo valutando la permanenza di D'AversaDe Rossi sta facendo bene, è una persona per bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore. Non ho considerato oggi un'ipotesi De Rossi in quanto oggi abbiamo un allenatore, D'Aversa, che ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.