Il presidente del Torino ha parlato durante la presentazione del Giro d’Italia a Roma, commentando la situazione dell’allenatore e le strategie per la prossima stagione. Ha riconosciuto le qualità di De Rossi, ma ha anche precisato che l’obiettivo è confermare D'Aversa in panchina. La discussione si è concentrata sulle decisioni future del club, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui possibili cambiamenti.

Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma, è tornato sul tema dell’allenatore in vista della prossima stagione. “De Rossi sta facendo bene, mi piace come persona e come allenatore. Ma è un’ipotesi che non ho considerato in quanto oggi abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno”, ha dichiarato Cairo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, Cairo: "De Rossi bravo ma puntiamo a confermare D'Aversa"

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