Il presidente del club ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto contro il Verona, sottolineando il buon lavoro del tecnico. Ha evidenziato come, dopo sei partite, la squadra abbia conquistato 12 punti, considerandolo un dato positivo. La dichiarazione esprime anche apprezzamento per la capacità del mister di dare una spinta alla squadra in questa fase della stagione.

Il Torino ha battuto il Verona e i punti per Roberto D’Aversa in 6 partite salgono a 12. Soddisfatto il presidente dei granata Urbano Cairo: “Una vittoria importante per noi, con un primo tempo non brillante e un secondo in cui D’Aversa ha messo a posto alcune cose”. Un secondo tempo che il Toro ha saputo gestire al meglio, dando ai tifosi un successo fondamentale per quest’ultima parte di stagione. Lo conferma anche Cairo: “Un secondo tempo di alto livello, abbiamo fatto buone cose. Il mister dopo 6 partite ha fatto 12 punti, non sono pochi. E nel computo c’è da mettere anche una partita a Milano giocata con grande determinazione. Sono contento di lui e della squadra e di come è stato ripreso un cammino un po’ accidentato”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "D'Aversa bravo a dare la scossa. Il futuro? Siamo contenti di lui"

D'Aversa: "Voglio dare certezze ed entusiasmo al Toro". Cairo: "Troveremo la forza di ribaltare le cose"“Entusiasmo e coraggio”, sono le due parole-manifesto con le quali Roberto D’Aversa comincia la sua avventura sulla panchina del Toro.

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