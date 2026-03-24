A Firenze, un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un bar di via delle Panche. Durante il tentativo, ha minacciato il proprietario con un coltello. L’arresto è stato effettuato sul posto.

FIRENZe – La polizia ha arrestato a Firenze un uomo di 36 anni per la rapina in un bar di via delle Panche attuata con specifiche minacce al proprietario. L’uomo avrebbe prima mostrato una piccola motosega estratta da una busta, poi, dopo un provvisorio allontanamento, è ritornato impugnando un coltello. La polizia, giunta sul posto, ha arresatto il 36enne, italiano, ancora all’interno del bar. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: tenta rapina in un bar e minaccia proprietario con coltello. Arrestato

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