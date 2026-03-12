A Tor San Lorenzo, i Carabinieri della Stazione di Marina hanno arrestato un giovane di 20 anni in flagranza di reato. L’uomo, residente nella zona, stava tentando di fuggire in scooter quando è stato bloccato sotto casa. L’arresto è avvenuto mentre si trovava coinvolto in un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di un giovane di 20 anni, residente nella zona, fortemente sospettato di essere coinvolto nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, stava transitando a bordo di uno scooter in via Campo di Carne quando, notando la presenza dei militari, ha tentato di fuggire. Inseguimento e cattura. L’inseguimento si è concluso dopo pochi metri, quando il giovane, abbandonando il motociclo, ha cercato di rifugiarsi all’interno della propria abitazione. Tuttavia, è stato prontamente bloccato dai Carabinieri. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto 133 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una somma in contanti di 50 euro, considerata provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tenta fuga in scooter ma viene bloccato sotto casa, arrestato spacciatore a Tor San Lorenzo

