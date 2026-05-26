Top e flop delle amministrative | l' analisi dopo il voto nei cinque comuni
Il primo turno delle elezioni amministrative 2026 si è concluso nei cinque comuni del Brindisino. I cittadini sono stati chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e le rispettive assemblee. Le operazioni di voto si sono svolte senza particolari intoppi, con una partecipazione variabile tra le diverse località. Ora si attende lo scrutinio e la proclamazione dei risultati ufficiali.
BRINDISI - Concluso il primo turno della amministrative 2026 per i cinque comuni al volto nel Brindisino. È tempo di bilanci, nell'attesa del ballottaggio di San Vito dei Normanni, dove si affronteranno Giacomo Viva e Marco Ruggiero. Proprio a San Vito esce dalla contesa la prima cittadina in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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