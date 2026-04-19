Amministrative nel Sannio | sfide e caos nei dieci comuni al voto

Le elezioni amministrative nel Sannio stanno entrando nel vivo, coinvolgendo dieci comuni della regione. Tra elettori e candidati, si registrano sfide di diversa natura e alcuni segnali di instabilità tra gli equilibri consolidati. La consultazione elettorale si svolge in un clima di tensione crescente, con situazioni di caos e difficoltà nell'organizzazione. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Tempo di lettura: 3 minuti Le elezioni amministrative nel Sannio entrano nel vivo. Dieci comuni al voto, tra equilibri consolidati, sfide aperte e crepe sempre più evidenti. La scadenza è fissata: 25 aprile, ore 12. Termine ultimo per la presentazione delle liste. A Telese Terme, Giovanni Caporaso prepara la sfida della riconferma senza strappi. Squadra uscente sostanzialmente confermata, con l’inserimento di nuovi profili. Tra questi, Marco Falconieri, che conferma l’accordo nel centrodestra tra FI e FdI. Dall’altra parte, però, il quadro resta fluido. Si lavora a una lista civica alternativa, con Franco Bozzi candidato sindaco, dentro ex amministratori e nuovi ingressi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amministrative nel Sannio: sfide e caos nei dieci comuni al voto Notizie correlate Elezioni amministrative 2026, al voto dieci comuni della città metropolitanaI motori della politica locale si riaccendono per la tornata amministrativa del 2026 nella città metropolitana di Genova. Elezioni amministrative, stabilite le date: nel Brindisino cinque comuni al votoIn primavera i cittadini di Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Latiano e Torchiarolo saranno chiamati ad eleggere il sindaco e al...