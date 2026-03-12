Elezioni amministrative stabilite le date | nel Brindisino cinque comuni al voto

Sono state definite le date delle elezioni amministrative 2026 nel Brindisino, con il voto che si svolgerà nel fine settimana del 24 e 25 maggio. Cinque comuni della provincia parteciperanno alle consultazioni elettorali, che coinvolgeranno i residenti di queste località. Le elezioni rappresentano un momento importante per la scelta dei nuovi amministratori locali.

In primavera i cittadini di Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Latiano e Torchiarolo saranno chiamati ad eleggere il sindaco e al rinnovo del consiglio comunale: partono i totonomi BRINDISI - Stabilite le date per le elezioni amministrative 2026: si terranno sabato 24 e domenica 25 maggio. Nel Brindisino torneranno al voto i residenti di cinque comuni: Mesagne, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni (con popolazione superiore a 15mila abitanti); Latiano e Torchiarolo (con popolazione inferiore a 15mila abitanti). Per i primi tre vigono le possibilità del secondo turno di ballottaggio, del voto disgiunto e della doppia preferenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al votoTempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri dell’individuazione delle date del 24 e...

Leggi anche: Elezioni Amministrative, fissate le date del voto ad Avellino

Una raccolta di contenuti su Elezioni amministrative

Temi più discussi: Elezioni Comunali 2026: le proposte dei candidati su cultura e turismo; Marsala, c'è la data delle elezioni: ecco quando si vota; Elezioni amministrative in Sicilia: si vota il 24 e 25 maggio in 70 comuni. Alle urne anche Agrigento; Madonie, amministrative a fine maggio: si vota in otto comuni.

Elezioni amministrative 2026: si vota il 24 e 25 maggioLe date ufficiali per le elezioni amministrative in Sicilia: 24 e 25 maggio. Al voto anche Barcellona Pozzo di Gotto. 24live.it

Elezioni amministrative 2026: ecco le date e i comuni al voto nell'AgrigentinoIn attesa che le coalizioni, tanto a destra quanto a sinistra, chiariscano cosa fare sul fronte candidature, di certo c'è adesso la data in cui si va alle urne. Si terranno infatti i prossimi 24 e 25 ... lasicilia.it

Il centrosinistra di Gallipoli candida a sindaco per le prossime elezioni amministrative Tony Piteo, Segretario cittadino del Pd ed ex vicesindaco nella giunta guidata da Stefano Minerva. Al centro del suo programma le fasce deboli e i lavoratori stagionali. - facebook.com facebook