Tony Barrera da Como | Finalmente il sogno Champions

Tony Barrera, Direttore Artistico di GBT, ha partecipato ieri alla festa del Como Calcio per la qualificazione alla Champions. La squadra ha raggiunto la fase finale della competizione europea, e i festeggiamenti si sono svolti con una cerimonia in città. Barrera si è unito ai tifosi e agli addetti ai lavori per celebrare il risultato storico. La squadra ha ottenuto il passaggio alla Champions League, segnando un traguardo importante.

Tony Barrera, Direttore Artistico di GBT, ha partecipato ieri alla festa del Como Calcio per la qualificazione alla Champions. Tony Barrera: “La festa di una città”. Il nostro Tony, che risiede a Como, ci ha parlato della festa di un’intera città. I comaschi sono davvero estasiati da un sogno inimmaginabile tramutatosi in realtà. E’ stata la festa di tutti. Dei calciatori giunti allo Stadio Sinigaglia e che poi sono saliti sui bus scoperti, di Cesc Fabregas ed ovviamente di una Società che ha programmato seriamente la stagione e che ha raccolto il meritatissimo premio. I bus hanno sfilato lungo le strade cittadine raccogliendo l’entusiastico e caloroso abbraccio di una folla immensa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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A Pregnant Woman Fell Into A Coma During Delivery, Suddenly Had 4 Superpower Babies

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