Pronostico Como-Parma | non tramonta il sogno Champions

La partita tra Como e Parma si disputerà domenica alle 12:00, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e tramite streaming, e nelle ore precedenti si conosceranno le probabili formazioni e le statistiche aggiornate. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, e il risultato potrebbe influenzare le ambizioni di qualificazione alle competizioni europee. La partita si gioca in un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni.

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Como-Parma è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una settimana fa, contro il Verona già retrocesso, il tredicesimo gol di Douvikas in campionato ha regalato al Como di Cesc Fabregas la matematica certezza di giocare una competizione europea il prossimo anno. Al di là del fatto se sarà Champions o Europa League, si tratta in ogni caso di un traguardo storico per il club lariano, passato nel giro di pochi anni – grazie agli ingenti investimenti della ricca proprietà indonesiana – dai dilettanti alla prima qualificazione ad una manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Como-Parma: non tramonta il sogno Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como-Pisa tra sogno Champions e incubo retrocessione: il pronosticoPISA, ITALY - JANUARY 6: Maximo Perrone of Como 1907 in action during the Serie A match between Pisa SC and Como 1907 at Arena Garibaldi on January... Pronostico Genoa-Como: assalto al Grifone per salvare il sogno europeoGenoa-Como è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Parma-Roma Trappola per la Lupa? Il pronostico shock che ribalta tutto! reddit Como-Parma, il pronostico: la squadra di Fabregas sogna ancora la ChampionsPronostico Como-Parma quote analisi statistiche precedenti della 37ª giornata di Serie A in programma domenica alle 12 al Sinigaglia ... gazzetta.it Como-Parma pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Como-Parma redatto dall'esperto di CalcioMercato con un focus sulle quote risultato esatto del match valido per il 37° turno di Serie A. calciomercato.com