Pronostico Como-Parma | non tramonta il sogno Champions
La partita tra Como e Parma si disputerà domenica alle 12:00, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e tramite streaming, e nelle ore precedenti si conosceranno le probabili formazioni e le statistiche aggiornate. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, e il risultato potrebbe influenzare le ambizioni di qualificazione alle competizioni europee. La partita si gioca in un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni.
Como-Parma è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una settimana fa, contro il Verona già retrocesso, il tredicesimo gol di Douvikas in campionato ha regalato al Como di Cesc Fabregas la matematica certezza di giocare una competizione europea il prossimo anno. Al di là del fatto se sarà Champions o Europa League, si tratta in ogni caso di un traguardo storico per il club lariano, passato nel giro di pochi anni – grazie agli ingenti investimenti della ricca proprietà indonesiana – dai dilettanti alla prima qualificazione ad una manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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