Il Como punta a qualificarsi per le coppe europee questa stagione e l’obiettivo dipende anche dallo stadio. Il Sinigaglia, infatti, richiede interventi di ristrutturazione significativi per rispettare le normative e le esigenze future. Il club ha presentato un piano che prevede anche una strada secondaria per migliorare l’impianto, necessario per sostenere le ambizioni della squadra.

Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azione Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Non smentisco l’interesse di quel club» Atalanta, i gol scarseggiano! I numeri preoccupanti del nostro campionato: il paragone con lo scorso anno Allegri Milan, Cruciani: «Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento. Li fa andare pazzi e io godo!» Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, il sogno Champions passa anche dallo stadio! Sinigaglia da ristrutturare? Il piano del club: c’è anche una strada secondaria

Articoli correlati

Perrone e un doppio Douvikas abbattono anche il Pisa: è un Como da ChampionsNon poteva cominciare meglio di così il 2026 del Como, che, con i tre punti conquistati in casa contro l’Udinese, ha momentaneamente confermato il...

Bilancio Milan, senza Champions in arrivo una perdita. Il piano del club per ridurlaC'erano una volta Berlusconi e Moratti, che non badavano a spese per affermare la loro supremazia.

Aggiornamenti e notizie su Como il sogno Champions passa anche...

Temi più discussi: Coppa Italia: al Sinigaglia la sfida di andata tra Como-Inter tra sogni e obiettivi stagionali; Perché il Como non potrebbe giocare le gare di Champions ed Europa League allo stadio Sinigaglia; Como-Inter (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico; Media Inglese: un sogno, il Como in Champions.

Como-Roma, sfida Champions al Sinigaglia: Nico Paz vuole tornare decisivo, Malen guida l’attacco giallorossoComo-Roma, sfida Champions al Sinigaglia: Nico Paz vuole tornare decisivo, Malen guida l’attacco giallorosso La corsa Champions passa dal lago. Domenica il Como ... tuttojuve.com

Perché il Como non potrebbe giocare le gare di Champions ed Europa League allo stadio SinigagliaLo stadio del Como non è pronto per l'Europa. Ecco i motivi e quali sono le alternative in caso di qualificazione alle competizioni europee ... sport.virgilio.it

Calcio, vittoria in trasferta e classifica da brividi: domenica testa a testa al Sinigaglia con i giallorossi. La cronaca da Cagliari - facebook.com facebook

Autogol di Parisi, il Como accorcia! Finale da seguire al Sinigaglia #ComoFiorentina 1-2 x.com