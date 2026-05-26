Il Manchester United ha raggiunto un accordo da 100 milioni di euro per l’acquisto di un ex giocatore del Milan, attualmente in Serie A. Il club inglese ha confermato Carrick come allenatore in panchina e ha già iniziato a muoversi sul mercato. Il Newcastle, nel frattempo, pensa di sostituire il giocatore con un altro che sta per tornare all’Inter.

Il Manchester United ha confermato Carrick in panchina e ha già iniziato a scatenarsi sul calciomercato. Il focus dei ‘Red Devils’, per ora, è sul centrocampo: dopo Ederson, che sta per essere strappato all’Atalanta per circa 50 milioni di euro, il club inglese vuol fare all-in per Sandro Tonali. All’ex Milan ci ha pensato la Juve per diversi mesi, ma per i bianconeri si tratta di un obiettivo impossibile viste le richieste del Newcastle: 100 milioni di euro o giù di lì. Richieste che invece non spaventano affatto lo United, pronto a sferrare l’assalto decisivo al classe 2000 di Lodi. Tanto che il Newcastle ha iniziato già a muoversi per il sostituto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tonali verso il Manchester United, l’erede dalla Serie A: affare con la big

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