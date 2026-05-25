Il cantante e Valentina Cabassi si sposeranno il prossimo mese, secondo quanto annunciato dall’influencer sui social. La cerimonia si terrà in una location riservata e intima, con un numero ridotto di invitati. La data precisa non è stata comunicata pubblicamente. La coppia ha scelto di organizzare un matrimonio raccolto, senza dettagli pubblici sul luogo esatto o sul tipo di celebrazione.

Da qui a settembre sono diversi i matrimoni vip in programma, tante infatti le celebrità pronte a pronunciare il fatidico sì. Con un video pubblicato su TikTok, nelle scorse ore è arrivato un altro annuncio, davvero inaspettato: ecco chi si sposerà presto! Da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza passando per Damiano David e Dove Cameron, sono diversi i matrimoni vip che si celebreranno in questi mesi, per un’estate all’insegna del fatidico sì. Un’altra coppia ha appena annunciato le future nozze, di chi stiamo parlando? Di Ernia e di Valentina Cabassi! E’ stata proprio l’influencer, con un video pubblicato su TikTok, a dare la lieta notizia,... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - È ufficiale, il cantante si sposa: data, location e come sarà il matrimonio (pochissimi ospiti)

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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