In un momento di tensione familiare, Graziano Rossi ha annunciato di aver deciso di sposare la sua compagna, Ambra Arpino. La coppia ha già scelto la data e la location per il matrimonio, secondo quanto comunicato. Nel frattempo, Valentino Rossi attraversa una fase personale caratterizzata da difficoltà familiari, mentre il padre sembra determinato a procedere con il suo progetto matrimoniale. La situazione resta al centro dell’attenzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il clima in casa Rossi resta tutt’altro che sereno. Mentre Valentino Rossi continua a vivere una fase familiare complessa, suo padre Graziano sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada e a compiere un passo importante accanto alla compagna Ambra Arpino. Le nozze sarebbero già state organizzate nei dettagli essenziali, ma la notizia arriva in un momento delicatissimo: la donna è indagata dopo la denuncia presentata dal campione, in una vicenda che ha trasformato un contrasto privato in un caso pubblico. Graziano Rossi sposa Ambra Arpino. Papà Graziano non cambia direzione e, nonostante le tensioni con il figlio Valentino Rossi, sarebbe pronto a sposare Ambra Arpino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valentino Rossi, papà Graziano non si ferma e sposa la compagna: “Già scelto data e location”

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Valentino Rossi contro il padre Graziano: la denuncia alla compagna Ambra - La Volta Buona 21/01/26

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