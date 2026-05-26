Confindustria ha annunciato che in Italia molti settori offrono contratti a tempo e salari insufficienti. Il presidente dell’associazione ha evidenziato questa problematica durante l’assemblea annuale, sottolineando che si tratta di un’emergenza salariale. La scoperta arriva dopo un lungo periodo di silenzio sulle condizioni economiche dei lavoratori. Nessuna altra informazione è stata fornita sui settori coinvolti o sulle misure proposte.

Anche Confindustria si sveglia e scopre che in Italia c’è un’emergenza salariale. “Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti”, ha sottolineato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella relazione all’assemblea annuale. “In Italia resta aperta la questione salariale – ha osservato Orsini – lo dico con chiarezza: noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciamo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall’Italia”. “Se vogliamo affrontare seriamente il problema – ha aggiunto – dobbiamo condividere tutti il principio per cui la retribuzione è una questione di attrattività per l’Italia e le sue imprese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Toh! Ora Confindustria scopre che c’è un’emergenza salariale

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