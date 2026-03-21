A Ravenna, tre persone irregolari sono state rimpatriate dopo un’indagine durata appena 72 ore. La decisione di considerare il 100% di idoneità per i Centri di permanenza richiede ora una verifica più approfondita. La questione riguarda un rapido processo di valutazione e rimpatrio, che ha portato al via libera per le operazioni di rientro.

Più della metà avevano così evitato i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Sono bastate poche settimane dall’avvio delle indagini e già l’aria è cambiata negli ambulatori dove si redigono i certificati. Nell’arco di 72 ore sono stati trasferiti presso i Cpr di Milano e Roma tre extracomunitari irregolari, tutti con precedenti penali. Il 16 marzo, un egiziano di 18 anni arrestato dai carabinieri di Milano Marittima con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e poi risultato con precedenti per porto d’armi e danneggiamento, è stato è stato spedito al Cpr di Milano Corelli. La visita medica, dunque, ne aveva attestato l’idoneità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Toh, ora a Ravenna 100% di idoneità per i Cpr

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