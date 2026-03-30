L’attore ha dichiarato di aver scoperto solo recentemente il mondo di Harry Potter, trovando elementi più complessi di quanto immaginasse. Ha espresso apprezzamento per i personaggi, anche quelli considerati negativamente, utilizzando un’espressione che si riferisce alla figura nota come “colei che non deve essere nominata”. La scoperta è arrivata in età adulta, sorprendendo in modo inaspettato.

Andrew Garfield solo oggi entra nel mondo di Harry Potter, trovandoci qualcosa di più complesso di quanto si aspettasse, eppure in grado di sorprendere nonostante la scoperta "in ritardo." Andrew Garfield guarda per la prima volta i film di Harry Potter e ne resta colpito, lodando Daniel Radcliffe e il lavoro artistico. L'attore affronta anche le polemiche su J.K. Rowling, separando l'opera dalle controversie. Una scoperta tardiva che ribalta le aspettative Può sembrare incredibile, ma Andrew Garfield, volto iconico del cinema contemporaneo, non aveva mai visto la saga di Harry Potter fino a poco tempo fa. Un ritardo quasi anacronistico, considerando il peso culturale della serie, eppure proprio per questo ancora più interessante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andrew Garfield scopre Harry Potter solo ora: "Belli nonostante colei che non deve essere nominata"

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