Todaro | Ad Amici tornerei solo a una condizione Poi lapidario sulla ex Tocca all' Eurovision | Non l' ho vista

Raimondo Todaro, vincitore del Grande Fratello Vip 8, ha commentato a Libero Magazine la possibilità di tornare ad Amici, affermando che ci tornerebbe solo a una condizione. Sul suo rapporto con l’ex moglie Francesca Tocca, ha dichiarato di non averla vista recentemente, senza ulteriori dettagli. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali progetti futuri o altre relazioni.

Reduce dal successo dal Grande Fratello Vip 8 (è arrivato in finale), Raimondo Todaro spiega a Libero Magazine se gli piacerebbe tornare ad Amici e poi si lascia andare a una dichiarazione sulla ex moglie Francesca Tocca.Le parole su AmiciQuest'anno il GFVip, certo, ma la tv per Todaro non è una. 🔗 Leggi su Today.it

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