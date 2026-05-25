Raimondo Todaro, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e arrivato terzo, afferma di vivere alla giornata e di voler tornare al suo lavoro. In un’intervista, ha dichiarato di accettare un eventuale ritorno in televisione, a condizione di poter seguire anche i suoi allievi fuori. Non ha fornito dettagli su eventuali progetti futuri o collaborazioni specifiche, concentrandosi sulla volontà di mantenere un equilibrio tra impegni televisivi e attività con i suoi ragazzi.

Al “ Grande Fratello Vip”, dove ha trionfato Alessandra Mussolini, si è classificato al terzo posto, Raimondo Todaro pensa già al futuro, ma con moderazione: “Io vivo abbastanza alla giornata; adesso torno alla mia vita e a fare il mio lavoro. Se dovesse arrivare qualcosa di bello e di stimolante, allora lo prenderò eventualmente in considerazione, proprio come ho fatto con il Grande Fratello”. Sono le parole rilasciate a Libero Magazine. E se Maria De Filippi dovesse richiamare il maestro ad “Amici”? Nessun tentennamento: “Io sono stato benissimo lì, ho fatto tre anni meravigliosi, accetterei assolutamente. Quello è il mio lavoro. Accetterei con la condizione di riuscire a seguire anche i miei ragazzi fuori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raimondo Todaro: “Se Maria De Filippi mi richiamasse ad Amici? Accetterei con la condizione di riuscire a seguire anche i miei ragazzi fuori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GF Vip, Raimondo Todaro racconta il gesto di Maria De Filippi: “Mi fece tornare con Francesca Tocca”Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha condiviso un episodio personale riferendosi a un intervento di Maria De Filippi.

“Maria De Filippi mi ha chiamato e…”. Raimondo Todaro, la confessione dopo l’addio da Francesca ToccaDopo la trasmissione del 24 marzo su Canale 5, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso durante i momenti di relax ricordi e...

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La verità di Lucia su Raimondo Video; Francesca Tocca, chi è la ballerina di Sal Da Vinci all’Eurovision ed ex moglie di Raimondo Todaro; Raimondo Todaro, finalista al Gf Vip: la figlia, la carriera, la malattia all'intestino, Francesca Manzini, la nuova fidanzata e la fine...; Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip e perché può vincere Raimondo Todaro.

GF Vip, il futuro di Raimondo Todaro: Pronto a tornare ad Amici se Maria chiama. Francesca Tocca? Non ho visto la performance - IntervistaIn questa intervista a Libero Magazine, Raimondo Todaro si racconta dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip. libero.it

Raimondo Todaro di nuovo ad Amici? Lui rompe il silenzio | Se Maria chiama…Raimondo Todaro tornerà come insegnante di ballo nella scuola di Amici? L'ex gieffino ha rotto il silenzio sul talent. Raimondo Todaro è arrivato in terza posizione al Grande Fratello Vip, dopo ... ilsussidiario.net