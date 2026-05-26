Dopo aver vinto una edizione del Grande Fratello Vip, un ballerino ha dichiarato di essere disposto a tornare in televisione, ma solo se ci fosse l'opportunità di lavorare con una nota conduttrice. La sua esperienza nel reality show si è conclusa con la vittoria di un'altra partecipante. Ora, il ballerino si dice più sereno e pronto a valutare nuove possibilità professionali.

Dopo l’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, conclusasi con la vittoria di Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro sembra aver ritrovato equilibrio e lucidità, tanto da guardare con serenità anche al suo futuro professionale. E tra le possibilità che non esclude affatto c’è un clamoroso ritorno ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che negli ultimi anni lo aveva consacrato anche nel ruolo di insegnante, oltre che di ballerino. Tuttavia non è mancato un riferimento a quanto accaduto sul palco dell’ Eurovision Song Contest tra la sua storica ex, Francesca Tocca, e Marcello Sacchetta, anche se la risposta di Todaro ha spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raimondo Todaro, la rivelazione su Amici: “Tornerei da Maria De Filippi ad una sola condizione”

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