Un'operazione internazionale ha smantellato reti criminali coinvolte nel traffico illecito di farmaci e prodotti sanitari, con interventi in diverse nazioni. Sono state intercettate migliaia di spedizioni illegali, molte delle quali dirette in Italia. L’indagine ha portato all’arresto di diversi soggetti e al sequestro di merce contraffatta o non sicura. La Toscana è coinvolta in alcune delle operazioni condotte nel quadro dell'operazione.

ROMA – Un maxi-blitz internazionale contro il mercato nero dei farmaci e dei prodotti sanitari illegali, capace di smantellare reti criminali attive sul web e di intercettare migliaia di spedizioni pericolose dirette nel nostro paese. Si è conclusa con numeri imponenti la diciottesima edizione di Pangea, l’operazione globale coordinata da Interpol che dal 10 al 23 marzo scorsi ha visto la partecipazione di novanta nazioni, impegnate nel contrasto al traffico illecito di medicinali falsificati, contrabbandati o pericolosi per la salute pubblica. I risultati complessivi dell’operazione, resi noti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, delineano un business illegale ramificato e in costante crescita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tocca anche la Toscana il maxiblitz internazionale contro il mercato nero dei farmaci e dei prodotti sanitari illegali

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