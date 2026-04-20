si allarga il caso dei dossieraggi illegali la procura di roma mette nel mirino anche alcuni ex membri dei servizi segreti

Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali. Da alcune ore, la Procura di Roma ha messo sotto indagine anche alcuni ex membri dei Servizi segreti, oltre ai soggetti già coinvolti. Le verifiche riguardano presunti utilizzi illeciti di informazioni riservate e intercettazioni non autorizzate. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’ampiezza delle operazioni.

Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta sui presunti dossieraggi illegali. Da alcune ore sono in corso perquisizioni, su richiesta della Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, ossia il presunto gruppo clandestino che avrebbe svolto attività di dossieraggio illecito. Un gruppo di cui avrebbero fatto parte ex agenti delle forze dell’ordine e che ora, in uno spin-off dell’indagine principale, starebbe puntando, secondo quanto riporta l’ ANSA, anche su alcuni ex dipendenti dei servizi segreti. La novità è che, nel mirino dei magistrati romani, nel nuovo filone d’indagine, in cui sarebbero già sette gli indagati, è finito anche l’ex numero due del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Giuseppe Del Deo, che risulta indagato per peculato per una cifra di cinque milioni di euro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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