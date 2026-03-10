lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimici

Lerochem, azienda specializzata nella fornitura di prodotti chimici, ha annunciato l’ampliamento del proprio portafoglio e la prosecuzione dell’espansione nel mercato europeo. La società, con sede a Klaipeda, continua a rafforzare la sua presenza nel settore dei prodotti chimici specializzati, puntando a offrire una gamma più ampia di soluzioni ai clienti in Europa.

Klaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione della sua espansione nel mercato europeo. L’azienda è stata recentemente premiata come A-Class Leader nel proprio settore e ha inoltre ricevuto il prestigioso European Business Masters Award, un riconoscimento per la qualità, la capacità di innovazione e il costante orientamento al cliente. Con un chiaro focus sul mercato dell’UE, Lerochem si posiziona grazie a una combinazione distintiva di ampia gamma di prodotti e flessibilità negli ordini. I clienti hanno la possibilità di acquistare sostanze secondo la classificazione così come sostanze secondo l’utilizzo, sia in grandi volumi sia in quantità più ridotte per prove, test o produzioni pilota. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

