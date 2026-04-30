A giugno, la federazione italiana di wrestling (FIW) organizzerà un evento a Roma, segnando il suo primo appuntamento nel paese. Durante la serata, sarà presente Ricky Sosa, noto anche come The Drip King, che farà il suo debutto in Italia. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della federazione, che ha comunicato anche l’arrivo di un ospite internazionale di rilievo.

La FIW sbarca a Giugno a Roma e annuncia un debutto internazionale di assoluto prestigio. The Drip King in Italy. Arriva infatti per la prima volta in Italia il neo-acquisto TNA Ricky Sosa. Sosa, classe 2004, ha debuttato sui ring nel 2021, lottando in realtà come Progress, OTT, wXw, GCW, APC e molte altre realtà europee, prima di firmare con la TNA. Fra i titoli vinti finora, il wXw European Champion. Gli altri nomi annunciati. Sosa non è il solo nome annunciato per “FIW Wrestling Showdown”, in programma Sabato 13 Giugno al Palatorrino di Roma. Oltre a Sosa, ritorna in Italia l’americano Joe Lando. Classe 2000, ha debuttato nel 2017, lottando in realtà come NJPW, CMLL, GCW, PROGRESS, Attack Pro, wXw e RevPro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FIW: Ricky Sosa (TNA) debutta in Italia a Giugno

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Si parla di: Ricky Sosa lotterà a Roma per la FIW il prossimo giugno.

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