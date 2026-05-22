Tiziano Ferro esce Sono un grande Deluxe Conto alla rovescia per il tour

Oggi viene pubblicata la versione deluxe dell’album di Tiziano Ferro intitolata “Sono un grande”. L’album, uscito lo scorso autunno sotto etichetta Sugar Music, ha ricevuto la certificazione di disco d’oro. Ferro ha commentato che a volte preferisce camminare da solo, ma altre volte ha bisogno di essere accompagnato. È previsto un tour in partenza a breve, con dettagli ancora da comunicare. La nuova versione comprende brani aggiuntivi rispetto all’originale.

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“Ogni tanto cammino da solo, a volte ho bisogno di essere preso per mano”: a parlare è Tiziano Ferro nel giorno in cui esce “Sono un grande (Deluxe)” la nuova versione dell'album pubblicato lo scorso autunno da Sugar Music e certificato disco d’oro. Il nuovo lavoro del cantautore di Latina è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tiziano Ferro - Sono Un Grande (Testo/Lyrics) Sullo stesso argomento Leggi anche: Tiziano Ferro annuncia “Sono un grande (deluxe)” “Sette brani, cinque amici”: Tiziano Ferro annuncia “Sono un grande (Deluxe)"La nuova versione dell’ultimo album dell’artista di Latina publicato in autunno scorso. Stop! Dimentica ha 20 anni. Il 12 maggio 2006 esce il primo singolo tratto dal 3^ album di Tiziano Ferro 'Nessuno è solo'. Il video fu girato a Sofia (Bulgaria) ed uscì poco dopo la pubblicazione del brano. Al top nell'estate 2006. Reg. archivio personale x.com Tiziano Ferro, esce Sono un grande (Deluxe). Conto alla rovescia per il tourOgni tanto cammino da solo, a volte ho bisogno di essere preso per mano: così l’artista di Latina presenta il nuovo lavoro che conta anche su cinque preziose collaborazioni. Dal 30 maggio, poi il vi ... latinatoday.it Tiziano Ferro, Sono un grande (Deluxe): tracklist, ospiti e il via al tour Stadi 26Sono un grande Deluxe di Tiziano Ferro: tracklist, ospiti (Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonellapiaga, Ariete) e le 12 date del tour Stadi 26. lifestyleblog.it