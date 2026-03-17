Meningite e sintomi Lopalco | Attenzione ai primi segnali i rischi per l’Italia dai casi in UK

Il professor Pier Luigi Lopalco ha evidenziato che in Inghilterra si sono verificati casi di meningite nel Kent. Secondo l’esperto, i primi segnali di questa malattia sono mal di testa, febbre e rigidità del collo, sintomi che spesso vengono scambiati con l’influenza. La conversazione si concentra sui rischi potenziali per l’Italia collegati a questi casi.

Il professor Pier Luigi Lopalco parla del focolaio di meningite nel Kent e dei rischi: “I primi sintomi sono mal di testa, febbre e rigidità del collo, spesso confusi con un’influenza”. Ecco quali segnali riconoscere e come funziona il vaccino in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Meningite, l'Asl scrive ai medici di base: "Attenzione ai sintomi" Leggi anche: Meningite, epidemia fra studenti in Uk: 2 morti e 15 casi confermati Tutto quello che riguarda Meningite e sintomi Lopalco Attenzione... Meningite, epidemia fra studenti in Uk: 2 morti e 15 casi confermatiMeningite in aumento in Inghilterra: nuovi casi e allerta tra i giovani. Ecco cosa sta succedendo, i sintomi da riconoscere e le misure di prevenzione ... adnkronos.com Meningite, allarme senza precedenti in Gb: morti due studenti, allertate oltre 30mila persone. I sintomi, le cure e perché...Emergenza nel Regno Unito per un focolaio di meningite nella contea del Kent, nel sud dell'Inghilterra. Il ministro della Sanità britannico, ... msn.com