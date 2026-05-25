Tiro a segno l’Italia punta ad essere protagonista in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera
Dal 26 al 30 maggio a Monaco di Baviera si svolge la tappa tedesca della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026. La competizione internazionale vede l’Italia impegnata con i propri atleti, che cercano di ottenere risultati significativi nella fase di apertura della stagione. La manifestazione si svolge in un'arena dedicata, con partecipanti provenienti da diversi paesi.
Riparte la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: dal 26 al 30 maggio a Monaco di Baviera, in Germania, si terrà la tappa teutonica del massimo circuito internazionale, e l’Italia punta ad essere grande protagonista. Saranno al via ben 20 azzurri, equamente suddivisi tra carabina e pistola. Nella carabina saranno in gara 6 uomini, ovvero Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Luca Sbarbati, Danilo Dennis Sollazzo e Simon Weithaler, e 4 donne, ovvero Debora Crosato, Virgina Lepri, Carlotta Salafia. Martina Ziviani. Nella pistola, invece, saranno al via 7 uomini, ovvero Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio, Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, e 3 donne, ovvero Alessandra Fait, Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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