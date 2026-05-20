Sono stati annunciati i nomi degli atleti italiani convocati per la Coppa del Mondo di tiro a segno in programma a Monaco. La selezione azzurra si presenterà con un numero consistente di partecipanti, pronti a competere in Baviera. La manifestazione si inserisce nella lunga stagione internazionale del 2026, che segue gli Europei disputati a Osijek all'inizio mese. I convocati rappresentano la nazionale italiana in questa importante tappa di qualificazione e preparazione agli eventi futuri.

Dopo gli Europei a fuoco di Osijek, dell’inizio del mese, la stagione internazionale 2026 del tiro a segno è pronta a ripartire con uno degli appuntamenti più attesi dell’annata sportiva di questa disciplina: la tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, che si terrà nel “tempio” tedesco dal 24 al 31 maggio prossimi. Sulle linee di tiro teutoniche sono attesi i migliori interpreti delle gare di carabina e pistola per la “Classicissima” che di fatto lancerà lo sprint verso la seconda parte di stagione. In Germania sarà presente, anzi presentissima anche l’Italia. Lo staff tecnico azzurro ha scelto di convocare 20 tiratori: 10 interpreti della carabina e 10 della pistola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco: azzurri in massa in Baviera

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