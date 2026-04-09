Tiro a segno Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile Edoardo Bonazzi in top 20 a Granada

Nella terza giornata di finali a Granada, in Spagna, si sono disputate le gare di tiro a segno, prima tappa della Coppa del Mondo 2026. Nella prova di carabina da 10 metri maschile, il vincitore è risultato essere un atleta cinese. Gli atleti italiani presenti in questa fase sono usciti tutti durante le qualificazioni, con Edoardo Bonazzi che si è classificato tra i primi venti.

La terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari sussulti per l’Italia: nella carabina da 10 metri maschile si impone i l cinese Sheng Lihao, mentre gli azzurri al via escono tutti nelle qualificazioni. Il migliore è Edoardo Bonazzi, 20°. Nella finale il migliore è il cinese Sheng Lihao, che nel duello conclusivo piega il serbo Aleksa Rakonjac, superato al termine dei 24 colpi regolamentari con lo score di 253.9-253.0. Gradino più basso del podio per lo svedese Victor Lindgren, eliminato in terza posizione con 230.9, mentre chiude quarto l’altro cinese Ma Sihan a quota 208. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a Granada Tiro a segno, Debora Crosato sfiora la finale agli Europei da 10 metri nella carabina femminile. Vince Pernille Nor-WallDebora Crosato chiude 14ma nella carabina femminile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: a Yerevan, in Armenia, l’azzurra si ferma a 9... Tiro a segno, Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a GranadaFederico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola maschile da 10 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a... Argomenti più discussi: Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2026: trionfo Cina nella carabina Mixed Team; Tiro a segno, nella carabina mista della Coppa del Mondo di Granada la spunta la Cina; Cina d'oro nella carabina mista alla Coppa del Mondo di tiro a segno a Granada; Tiro a segno nella carabina mista della Coppa del Mondo di Granada la spunta la Cina. Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a GranadaLa terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari sussulti ... oasport.it