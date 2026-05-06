Tiro a segno - Il Grand Prix Oro azzurro per Bernardi in Cechia Primo nella carabina a dieci metri

A Plzen, in Repubblica Ceca, alla cinquantaquattresima edizione del "Grand Prix" – prestigiosa competizione internazionale, riservata ai migliori tiratori europei di pistola e carabina – grande successo azzurro e lucchese. Nella specialità di carabina 10 metri uomini, il lucchese Michele Bernardi ha conquistato una splendida medaglia d’oro, con il punteggio di 249.7, al termine di una finale entusiasmante e combattuta fino all’ultimo colpo. L’azzurro ha dimostrato grande freddezza e precisione nei momenti decisivi, riuscendo a superare per un solo decimo il tedesco Dallinger, secondo con 249,6. A completare una prestazione di squadra di altissimo livello è arrivato anche il terzo posto di Koenders che ha regalato all’Italia una doppia presenza sul podio e confermato la solidità del gruppo nella disciplina della carabina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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