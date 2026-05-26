Tifosi violano il Daspo trovate armi e petardi durante perquisizioni
Durante perquisizioni condotte presso alcuni tifosi, sono stati trovati arnesi e ordigni esplosivi. Sono stati sequestrati due petardi del tipo mefisto, una mazza da hockey e un coltello. I soggetti coinvolti avevano violato le disposizioni del Daspo, che vieta loro di assistere alle partite. La polizia ha proceduto al sequestro e all’arresto di alcuni di loro. Le operazioni sono state condotte in risposta a segnalazioni di comportamenti sospetti e violazioni delle misure di prevenzione.
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