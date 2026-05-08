Durante una partita, due tifosi provenienti da Narni sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo dopo aver lanciato petardi in campo. Uno dei petardi ha raggiunto la gradinata dedicata agli ospiti. L’episodio si è verificato nella città di Bastia Umbra, il 8 maggio 2026. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili e adottato le misure previste dalla legge per questi comportamenti.

Bastia Umbra, 8 maggio 2026 - Avevano lanciato petardi in campo, di cui uno finito nella gradinata degli ospiti. E' successo allo stadio “Carlo degli Esposti” di Bastia Umbra, in occasione della partita di calcio valevole per il campionato di Eccellenza regionale tra le squadre del Bastia e della Narnese. Sebbene durante la gara non fossero emerse particolari criticità, la Polizia di Assisi impiegata in servizio di ordine pubblico, aveva rilevato l’accensione di 3 petardi, di cui uno lanciato verso l’area di gioco e andato a finire all’interno della gradinata riservata ai tifosi ospiti, da parte di alcuni supporters narnesi durante l’incontro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lanciano petardi durante la partita: per due tifosi di Narni scattano i Daspo

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