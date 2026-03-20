Roma-Bologna | Daspo a 10 tifosi giallorossi accertamenti su petardi e fumogeni

Il Questore di Roma ha emesso dieci provvedimenti di DASPO nei confronti di tifosi della Roma coinvolti in incidenti durante la partita contro Bologna. Le autorità stanno effettuando accertamenti su petardi e fumogeni lanciati nello stadio, mentre i tifosi sono stati identificati e denunciati per le loro azioni. Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori comportamenti violenti.

Roma, 20 marzo 2026 – Sono dieci i DASPO firmati dal Questore di Roma nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi, individuati nelle ore precedenti a Roma-Bologna mentre si dirigevano verso la tangenziale, all’altezza di via degli Orti della Farnesina, con il presumibile intento di compiere azioni violente ai danni dei tifosi rossoblù. La durata del divieto di accesso agli impianti sportivi varia da uno a due anni, in base ai precedenti di polizia contestati ai soggetti coinvolti. Per tutti è scattata anche la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Nello stesso contesto, cinque minorenni, che facevano parte del gruppo, sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce, Daspo per due tifosi Lanciano fumogeni e petardi in campo durante una partita allo stadio di Trapani, Daspo per tre titosiTre tifosi sono stati raggiunti dai provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) su decisione del Questore di Trapani... Contenuti e approfondimenti su Roma Bologna Daspo a 10 tifosi... Temi più discussi: Bologna Fc: un altro passo nel Vecchio Continente; Europa League: stasera euro-derby Bologna-Roma, Italiano sfida Gasperini. Probabili formazioni: Koné out; Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta; Stasera Roma-Bologna, gli ultimi 10 incroci non fanno sorridere Gasperini: ma ad agosto... Roma-Bologna 3-4 dts: video, gol e highlightsProsegue il cammino del Bologna in Europa League, si ferma la Roma. E' questo il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale. Parte bene il Bologna che segna con Rowe. La Roma pareg ... sport.sky.it Roma - Bologna decisa ai supplementari, finisce 3 a 4. Giallorossi fuori dell'Europa LeagueUna sconfitta che brucia per come è maturata, tra episodi sfortunati e un blackout difensivo che ha vanificato la rincorsa giallorossa ... rainews.it Roma-Bologna: 11 supporters della Roma sottoposti a fermo preventivo dalla Polizia di Stato, 5 minori riaffidatio ai familiari. Intercettati con martelli, aste e altri oggetti atti ad offendere nei pressi di via degli Orti della Farnesina Sono stati sottoposti a fermo prev - facebook.com facebook #Gasperini amaro: “ #Roma superiore al #Bologna. I fischi Non per la prestazione…” x.com