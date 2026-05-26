tifosi fedelissimi il club rossonero vince la classifica delle presenze allo stadio

I tifosi più affezionati si sono radunati allo stadio, dove il club rossonero ha registrato il maggior numero di presenze nella classifica stagionale. La partecipazione è stata consistente, nonostante i risultati deludenti in campionato. La presenza degli spettatori ha superato quella di altre squadre, confermando la fedeltà dei supporter. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con gli spalti pieni di bandiere e cori.

Una magra consolazione che sa persino di beffa: dopo il campionato (quasi) fallimentare e la seconda mancata qualificazione di fila alla Champions League, l’unico primato che il Milan può sventolare è quello riguardante le presenze a San Siro, a dimostrazione dell’affetto dei tifosi oggi più delusi e traditi che mai. Quello della media spettatori più alta in Serie A è un dato che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” resta una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali. Analizzando la classifica spettatori per le squadre stilata da Calcio e Finanza per la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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