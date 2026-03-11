Il Pisa Sporting Club ha avviato una nuova campagna promozionale con l’obiettivo di aumentare la presenza di spettatrici allo stadio, attualmente pari al 16%. L’iniziativa si concentra su iniziative specifiche rivolte al pubblico femminile, con l’intento di coinvolgere più donne durante le partite alla Cetilar Arena. La società ha comunicato questa strategia senza ulteriori dettagli sui metodi adottati.

PISA – Il Pisa Sporting Club lancia una campagna promozionale mirata a incrementare la quota di pubblico femminile alla Cetilar Arena. Attualmente, le donne rappresentano soltanto il 16% degli spettatori dell’impianto, uno stadio che in passato ha visto la fondazione di uno dei primissimi club di tifo al femminile in Italia. Per invertire questa tendenza, in occasione della partita Pisa-Cagliari in programma domenica alle ore 15:00 e in scia alla recente Giornata Internazionale della Donna, la società ha attivato una doppia agevolazione. È previsto uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto per tutti i settori, con la sola esclusione della curva ospiti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Solo il 16% di presenze femminili allo stadio: la contromossa del Pisa Sporting Club

Articoli correlati

Scomparsa del presidente della Fiorentina: il cordoglio del Pisa Sporting ClubIl calcio italiano si è risvegliato in lutto: dalle prime ore della mattinata di sabato 17 gennaio si è diffusa la notizia della morte di Rocco...