Ticino raid della Polizia | festa abusiva in cascina e rischi di rogo
La Polizia ha interrotto una festa abusiva in una cascina nel Ticino, riscontrando musica ad alto volume e la presenza di partecipanti. Durante l'intervento sono stati evidenziati rischi di incendi a causa delle condizioni dell'edificio e dell’uso di apparecchiature non autorizzate. Gli agenti hanno anche verificato come gli organizzatori avessero nascosto ai clienti i costi effettivi, creando un sistema di pagamento non trasparente. Nessuna persona è risultata ferita, ma sono state avviate procedure per le violazioni riscontrate.
? Punti chiave Come facevano gli organizzatori a nascondere i prezzi reali ai clienti?. Quali pericoli mortali si nascondevano dietro quella musica ad alto volume?. Chi ha gestito l'ingresso e la promozione digitale dell'evento illegale?. Perché la polizia ha dovuto schierare la Scientifica nella cascina?.? In Breve Circa ottanta persone presenti con biglietto d'ingresso da dieci euro.. Due postazioni abusive per cibo e bevande senza autorizzazioni.. Sovrapprezzi applicati ai clienti tramite listini nascosti dietro il bancone.. Rischio rogo causato da mozziconi accesi a terra nel Parco del Ticino.. La Polizia di Stato ha interrotto una festa illegale sabato 23 maggio in una cascina situata nell’area del Parco del Ticino, denunciando il proprietario per gravi violazioni sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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