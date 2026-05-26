Ticino raid della Polizia | festa abusiva in cascina e rischi di rogo

Notizia in breve

La Polizia ha interrotto una festa abusiva in una cascina nel Ticino, riscontrando musica ad alto volume e la presenza di partecipanti. Durante l'intervento sono stati evidenziati rischi di incendi a causa delle condizioni dell'edificio e dell’uso di apparecchiature non autorizzate. Gli agenti hanno anche verificato come gli organizzatori avessero nascosto ai clienti i costi effettivi, creando un sistema di pagamento non trasparente. Nessuna persona è risultata ferita, ma sono state avviate procedure per le violazioni riscontrate.