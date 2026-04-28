Sabato pomeriggio, la polizia di Bari è intervenuta in una villa a Santo Spirito dove si stava svolgendo una festa abusiva con più di 100 persone. Durante l’intervento sono stati denunciati l’organizzatore dell’evento, il dj e il barman, accusati di aver gestito illegalmente l’assembramento. La festa è stata immediatamente interrotta e le autorità hanno avviato le procedure previste per questi casi.

? Cosa sapere Polizia di Bari interviene sabato in una villa a Santo Spirito per festa abusiva.. Denunciati organizzatore, dj e barman per gestione illegale di oltre 100 partecipanti.. La Polizia Locale di Bari ha interrotto lo scorso sabato una festa clandestina a Santo Spirito, dove oltre 100 persone ballavano in una villa privata dopo aver pagato un ticket d’ingresso per ottenere drink e braccialetti identificativi. L’intervento è scattato dopo che la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante musica a volume eccessivo. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Annona e della Polizia giudiziaria del Comando di Via Aquilino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, raid in villa a Santo Spirito: festa abusiva con 100 persone

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