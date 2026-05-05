Occupazione abusiva maltrattamenti di animali e furti | il blitz della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un blitz in una palazzina occupata illegalmente da cittadini di etnia Rom. All’interno sono stati trovati rifiuti abbandonati e sversamenti illeciti, un cane di razza pitbull in condizioni disumane e bambini che giocavano tra la sporcizia. Sono stati anche riscontrati allacci abusivi di acqua e energia elettrica. L’intervento ha portato al sequestro dell’immobile e a diverse contestazioni legali.

Un'intera palazzina colonizzata da cittadini di etnia Rom che vivevano tra rifiuti, sversati illecitamente, un pitbull tenuto incondizioni disumane,bambini che giocavano tra la sporcizia e allacci abusivi di acqua ed energia elettrica.E' quanto scoperto dagli uomini del comando di polizia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Discarica abusiva sotto al ponte dell'Asse Mediano: blitz della polizia municipale | FOTO Attività sanitaria abusiva in un'abitazione privata, blitz della municipaleFirenze, 17 aprile 2026 - Un’attività sanitaria abusiva svolta all’interno di un’abitazione privata nella zona delle Piagge: è quanto ha scoperto la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Locali nel mirino delle forze dell’ordine: alla luce irregolarità e violazioni. Occupazione abusiva, maltrattamenti di animali e furti: il blitz della polizia municipaleCASERTACE STA PER CAMBIARE PER SEMPRE: TE LO SPIEGA IL DIRETTORE GIANLUIGI GUARINO – CLICCA E GUARDA IL VIDEO CASTEL VOLTURNO – Nella mattinata di oggi, la Polizia Municipale di Castel Volturno, guida ... casertace.net Blitz della polizia locale: sventata l’occupazione abusiva di un edificioLucca, 1 marzo 2026 – Un blitz della Polizia Locale ha sventato l’occupazione abusiva di un edificio abbandonato a Pontetetto, dove il nucleo cinofilo ha individuato e sequestrato sostanze ... lanazione.it