ti amo roland garros

Gael Monfils ha annunciato il suo addio al tennis. Dopo oltre vent’anni di carriera, il giocatore francese ha descritto il suo percorso come una serie di momenti divertenti, imprevedibili e spettacolari. Con uno stile istrionico e creativo, Monfils si è sempre distinto per il suo modo di giocare e il suo talento nel coinvolgere il pubblico. La sua decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico.

Istrionico, divertente, imprevedibile, fenomenale. Gael Monfils per oltre vent’anni ha incarnato il ruolo del grande cantastorie, il raffinato giocoliere del rettangolo verde. The greatest showman. Ma nel racconto di un tennis troppo spesso anestetizzato dall’ossessione per i numeri, che non sempre hanno la lungimiranza di raccontare tutta la storia, il giocatore francese è sempre stato quello per cui tutti impazziscono ma che alla fine nessuno prende realmente sul serio. Perché non ha mai rispettato le previsioni, perché quando doveva scegliere ha spesso optato per il colpo difficile rispetto a quello considerato semplice, e perché ha sovente fatto di testa sua, privilegiando la creatività alla potenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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